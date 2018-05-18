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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:40

Re: Ощадбанк

На сайте Укртелекома бесплатно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:41

Інкогніто
Спасибо! С этим уже решилось. См. выше.
*******
valya
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Повідомлень: 974
З нами з: 31.10.12
Подякував: 154 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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  #<1 ... 1332133313341335
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