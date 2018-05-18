valya написав:
Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!
Выбираете в терминале оплату картой и с карты ощада комун без комиссий, можно закинуть нал на карту и оплатить момун, но я плачу с з/п карты ощада наоборот мне хорошо не надо снимать нал, так же без комиссий оплатить коммуналку можно в Привате с пенсионной карты.