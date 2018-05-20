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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:40
На сайте Укртелекома бесплатно.
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Інкогніто
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Додано: Суб 19 тра, 2018 12:41
Інкогніто
Спасибо! С этим уже решилось. См. выше.
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valya
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Додано: Суб 19 тра, 2018 18:27
valya написав:
Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!
Выбираете в терминале оплату картой и с карты ощада комун без комиссий, можно закинуть нал на карту и оплатить комун, но я плачу с з/п карты ощада наоборот мне хорошо не надо снимать нал, так же без комиссий оплатить коммуналку можно в Привате с пенсионной карты.
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Михалыч
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:31
Михалыч написав: valya написав:
Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!
Выбираете в терминале оплату картой и с карты ощада комун без комиссий, можно закинуть нал на карту и оплатить комун, но я плачу с з/п карты ощада наоборот мне хорошо не надо снимать нал, так же без комиссий оплатить коммуналку можно в Привате с пенсионной карты.
Я правильно понимаю, теперь оплата с комиссией в терминале для тех, кто платит наличными, да? Т.е. вот так ненавязчиво народ загоняют стать клиентами банка, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:26
А з карти іншого банку в їх терміналі є мажливість оплатити комуналку?
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babka_v_kedax
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:21
valya написав:
Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Ощад решил сам себе сделать "серпом по яйцам"?
Делали уже бы сразу 2%+40грн за каждую платежку, все равно прийдеться теперь зарабатывать на полных оленях)
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:29
babka_v_kedax написав:
А з карти іншого банку в їх терміналі є мажливість оплатити комуналку?
Колись була...зараз не знаю.
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Квесторе_поверніться
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