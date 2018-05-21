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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:05
valya написав:
Спрошу еще.
Есть пенсионка арсенал, мк, депозитка.Можно ли заплатить за не свою квартиру без комиссии?
В терминале-можно.
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