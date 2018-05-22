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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1333133413351336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:05

  valya написав:Спрошу еще.
Есть пенсионка арсенал, мк, депозитка.
Можно ли заплатить за не свою квартиру без комиссии?


В терминале-можно.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

Продолжение истории ...
наконец сегодня попал в отделение выяснить что с картой и кто наложил ограничения и вообще почему ее заблокировали еще мес. назад при этом меня никто не уведомил об этом и никто не про что до сих пор не поинтересовался - если меня банк подозревает в злостном терроризме, т.к, он принял крайние меры в виде ограничения моих конституционных прав в виде права распоряжения собственным имуществом (т.е. действие которое применяется в самых крайних случаях равносильно применения оружия полицейским).
Менеджер что-то долго выясняла, звонила ГО какой то девице, удалось узнать что локнули 20 апреля. С тех пор за целый месяц никто со мной не связывался и никто не прочил никаких объяснений ни о чем. Та сказала, что надо обращаться в РУ и назвали фамилию к кому ... в общем из отделения меня отправили в РУ.
Пришел в РУ, благо, что оно недалеко от отделения - позвонил снизу по внутреннему телефону этому деятелю, тот сказал, что сегодня он встретиться не может, чтоб позвонил ему в пятницу - во как.
Продолжение следует ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:04

IMPRINTER, ну вооо.... закорешитесь с апполонычем ощАда :lol: :lol:
ещё бум у вас просить, шобы словечко и за нас замолвили
у меня он лимиты на р2р по МК прыгают то 0, то 20К, то он вчера под 30К приняло. Весело тут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:07

  clientage написав:IMPRINTER, ну вооо.... закорешитесь с апполонычем ощАда :lol: :lol:
ещё бум у вас просить, шобы словечко и за нас замолвили
у меня он лимиты на р2р по МК прыгают то 0, то 20К, то он вчера под 30К приняло. Весело тут :)


там лимиты 30 к по моему на 48 часов де-факто
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:10

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:IMPRINTER, ну вооо.... закорешитесь с апполонычем ощАда :lol: :lol:
ещё бум у вас просить, шобы словечко и за нас замолвили
у меня он лимиты на р2р по МК прыгают то 0, то 20К, то он вчера под 30К приняло. Весело тут :)


там лимиты 30 к по моему на 48 часов де-факто

Недели 3 назад ругался с саппортом, дето с 3го раза выдали мне, шо лимит "от МПС" у них 20К/дн 8)
Я не заморачиваюсь, просто давно уже понял, шо этот геморр с ощАдом на века
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1333133413351336
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