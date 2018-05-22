Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

Продолжение истории ...

наконец сегодня попал в отделение выяснить что с картой и кто наложил ограничения и вообще почему ее заблокировали еще мес. назад при этом меня никто не уведомил об этом и никто не про что до сих пор не поинтересовался - если меня банк подозревает в злостном терроризме, т.к, он принял крайние меры в виде ограничения моих конституционных прав в виде права распоряжения собственным имуществом (т.е. действие которое применяется в самых крайних случаях равносильно применения оружия полицейским).

Менеджер что-то долго выясняла, звонила ГО какой то девице, удалось узнать что локнули 20 апреля. С тех пор за целый месяц никто со мной не связывался и никто не прочил никаких объяснений ни о чем. Та сказала, что надо обращаться в РУ и назвали фамилию к кому ... в общем из отделения меня отправили в РУ.

Пришел в РУ, благо, что оно недалеко от отделения - позвонил снизу по внутреннему телефону этому деятелю, тот сказал, что сегодня он встретиться не может, чтоб позвонил ему в пятницу - во как.

Продолжение следует ...

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