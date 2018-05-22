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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:05

  valya написав:Спрошу еще.
Есть пенсионка арсенал, мк, депозитка.
Можно ли заплатить за не свою квартиру без комиссии?


В терминале-можно.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

Продолжение истории ...
наконец сегодня попал в отделение выяснить что с картой и кто наложил ограничения и вообще почему ее заблокировали еще мес. назад при этом меня никто не уведомил об этом и никто не про что до сих пор не поинтересовался - если меня банк подозревает в злостном терроризме, т.к, он принял крайние меры в виде ограничения моих конституционных прав в виде права распоряжения собственным имуществом (т.е. действие которое применяется в самых крайних случаях равносильно применения оружия полицейским).
Менеджер что-то долго выясняла, звонила ГО какой то девице, удалось узнать что локнули 20 апреля. С тех пор за целый месяц никто со мной не связывался и никто не прочил никаких объяснений ни о чем. Та сказала, что надо обращаться в РУ и назвали фамилию к кому ... в общем из отделения меня отправили в РУ.
Пришел в РУ, благо, что оно недалеко от отделения - позвонил снизу по внутреннему телефону этому деятелю, тот сказал, что сегодня он встретиться не может, чтоб позвонил ему в пятницу - во как.
Продолжение следует ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:04

IMPRINTER, ну вооо.... закорешитесь с апполонычем ощАда :lol: :lol:
ещё бум у вас просить, шобы словечко и за нас замолвили
у меня он лимиты на р2р по МК прыгают то 0, то 20К, то он вчера под 30К приняло. Весело тут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:07

  clientage написав:IMPRINTER, ну вооо.... закорешитесь с апполонычем ощАда :lol: :lol:
ещё бум у вас просить, шобы словечко и за нас замолвили
у меня он лимиты на р2р по МК прыгают то 0, то 20К, то он вчера под 30К приняло. Весело тут :)


там лимиты 30 к по моему на 48 часов де-факто
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:10

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:IMPRINTER, ну вооо.... закорешитесь с апполонычем ощАда :lol: :lol:
ещё бум у вас просить, шобы словечко и за нас замолвили
у меня он лимиты на р2р по МК прыгают то 0, то 20К, то он вчера под 30К приняло. Весело тут :)


там лимиты 30 к по моему на 48 часов де-факто

Недели 3 назад ругался с саппортом, дето с 3го раза выдали мне, шо лимит "от МПС" у них 20К/дн 8)
Я не заморачиваюсь, просто давно уже понял, шо этот геморр с ощАдом на века
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:15

  IMPRINTER написав:Пришел в РУ, благо, что оно недалеко от отделения - позвонил снизу по внутреннему телефону этому деятелю, тот сказал, что сегодня он встретиться не может, чтоб позвонил ему в пятницу - во как.
Продолжение следует ...



  clientage написав:Я не заморачиваюсь, просто давно уже понял, шо этот геморр с ощАдом на века
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:19

В Мариуполе в отделении не могут никак вернуть депозит в евро. Сумма не очень большая, до 10к, но все нет и нет у них евро...
deser1980
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:21

  IMPRINTER написав:Продолжение истории ...
Пришел в РУ, благо, что оно недалеко от отделения - позвонил снизу по внутреннему телефону этому деятелю, тот сказал, что сегодня он встретиться не может, чтоб позвонил ему в пятницу - во как.
Продолжение следует ...

А Вы скажите им, что Вы - IMPRINTER с форума на finance, покажите им свои награды, медали, заслуги перед банковской системой Украины. Примут сразу, без переноса на завтра...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:25

  Obval_Defoltovich написав:
  IMPRINTER написав:Продолжение истории ...
Пришел в РУ, благо, что оно недалеко от отделения - позвонил снизу по внутреннему телефону этому деятелю, тот сказал, что сегодня он встретиться не может, чтоб позвонил ему в пятницу - во как.
Продолжение следует ...

А Вы скажите им, что Вы - IMPRINTER с форума на finance, покажите им свои награды, медали, заслуги перед банковской системой Украины. Примут сразу, без переноса на завтра...

Пишите Пышному на мордокнигу или хотябы скажите об этом нач. отд. Хай сама оторвёт тухес он стула и звякнет этому перцу :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:32

clientage

отделение звонило в ГО. ГО сказала чтоб они отправляли клиента в РУ и назвали фамилию сотрудника РУ. На єтом роль отделения закончилась. Лочило то ли РУ то ли ГО - єто я так и не понял, но не отделение.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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