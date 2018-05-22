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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:40

Огоо, небойсь парочку джавелинов вы таки продали :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:44

  clientage написав:Огоо, небойсь парочку джавелинов вы таки продали :) :)
Готовят спецоперацию совместно с СБУ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:50

  BBC написав:
  clientage написав:Огоо, небойсь парочку джавелинов вы таки продали :) :)
Готовят спецоперацию совместно с СБУ?

Сегодня опергруппа занята)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:52

  clientage написав:Огоо, небойсь парочку джавелинов вы таки продали :) :)

Ага, и в назначении платежа указал:
Предоплата за ПТРК FGM-148 Javelin (2 комплекта) :mrgreen:
Купил в Розетке по акционной цене, продал в 2 раза дороже...
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Сер 23 тра, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:53

  guntherhouse777 написав:
  BBC написав:
  clientage написав:Огоо, небойсь парочку джавелинов вы таки продали :) :)
Готовят спецоперацию совместно с СБУ?

Сегодня опергруппа занята)

Опять вышла на дежурство с дружинником Моней шоли? По рассказам Мони на ту группу надежды мало -- могут слинять в кусты в любой момент. Но Моня -- боец, адназначна :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:00

Господа, давайте теперь по теме, а то нас ща всех тут залочат за оффтоп. Интересно, случай с Импринтером в Ощадбанке пока единичный, или еще кому-то средства на карте без предупреждения блокировали?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:10

Интересует следующий вопрос:
Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлень: 3588
З нами з: 14.06.10
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