Додано: Сер 23 тра, 2018 14:00

Господа, давайте теперь по теме, а то нас ща всех тут залочат за оффтоп. Интересно, случай с Импринтером в Ощадбанке пока единичный, или еще кому-то средства на карте без предупреждения блокировали?

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!