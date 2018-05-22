Как отработает на дату биллинга не хотите проверить?
Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:53
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25
Можна перевірити...чому ні.
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