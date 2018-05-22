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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1335133613371338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:53

  Квесторе_поверніться написав:Aps, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.



Как отработает на дату биллинга не хотите проверить? :(
Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Aps, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.



Как отработает на дату биллинга не хотите проверить? :(
Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.

Можна перевірити...чому ні.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1335133613371338
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