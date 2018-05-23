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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1335133613371338 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.5 5 446 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 119 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 91 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 58 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 446 Додано: Сер 23 тра, 2018 16:53 Квесторе_поверніться написав: Aps, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність. , нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.





Как отработает на дату биллинга не хотите проверить?

Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию. Как отработает на дату биллинга не хотите проверить?Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию. Aps

Повідомлень: 1928 З нами з: 24.06.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25 Aps написав: Квесторе_поверніться написав: Aps, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність. , нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.





Как отработает на дату биллинга не хотите проверить?

Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию. Как отработает на дату биллинга не хотите проверить?Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.

Можна перевірити...чому ні. Можна перевірити...чому ні. Квесторе_поверніться Повідомлень: 24612 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 20:20 Михалыч написав: Obval_Defoltovich написав: Интересует следующий вопрос:

Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все. Интересует следующий вопрос:Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все.



В таком случае лучше подойти в день окончания депо в отделение или за пару дней (я приходил в день окончания) и сказать курам что бы перевели с депозита/2630 закончившегося на действующий/2630 напрямую безналом путем подписания доп соглашения к заканчивающемуся депозиту, проводка/деньги поступят в день окончания вклада, как по мне от такого варианта два плюса:

1) если вклад в ощаде оканчивается и капает на карту то появится он в О24 только на следующий рабочий день и соответственно вы сможете сделать через О24 перевод на пополнение действующего т.е. если через карту и О24 вы теряете на процентах минимум 1 день, а если день окончания вклада пятница то и все три дня,

2) не должно быть как по мне по определению вопросов у финмониторигна/валютного контроля т.к. сразу видно что деньги ушли/пришли с собственного вклада в банке и до этого они соответственно уже должны были прийти контроль.



P.S. маленькое дополнение, не знаю как сейчас но пару месяцев назад в Одессе такое доп. соглашение можно было сделать только в том отделение в котором открывался заканчивающийся вклад, в другом сказали программа не пропускает идите в отделение в котором открывали заканчивающийся вклад В таком случае лучше подойти в день окончания депо в отделение или за пару дней (я приходил в день окончания) и сказать курам что бы перевели с депозита/2630 закончившегося на действующий/2630 напрямую безналом путем подписания доп соглашения к заканчивающемуся депозиту, проводка/деньги поступят в день окончания вклада, как по мне от такого варианта два плюса:1) если вклад в ощаде оканчивается и капает на карту то появится он в О24 только на следующий рабочий день и соответственно вы сможете сделать через О24 перевод на пополнение действующего т.е. если через карту и О24 вы теряете на процентах минимум 1 день, а если день окончания вклада пятница то и все три дня,2) не должно быть как по мне по определению вопросов у финмониторигна/валютного контроля т.к. сразу видно что деньги ушли/пришли с собственного вклада в банке и до этого они соответственно уже должны были прийти контроль.P.S. маленькое дополнение, не знаю как сейчас но пару месяцев назад в Одессе такое доп. соглашение можно было сделать только в том отделение в котором открывался заканчивающийся вклад, в другом сказали программа не пропускает идите в отделение в котором открывали заканчивающийся вклад

Тоже в день окончания делался переброс на столб. Попросили заполнить анкету. Доп. соглашения не делают, только квиташка о пополнении. Тоже в день окончания делался переброс на столб. Попросили заполнить анкету. Доп. соглашения не делают, только квиташка о пополнении. ******* valya

Повідомлень: 978 З нами з: 31.10.12 Подякував: 155 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1335133613371338 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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