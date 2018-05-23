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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1335133613371338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 447
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 447
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:53

  Квесторе_поверніться написав:Aps, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.



Как отработает на дату биллинга не хотите проверить? :(
Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Aps, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.



Как отработает на дату биллинга не хотите проверить? :(
Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.

Можна перевірити...чому ні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:20

  Михалыч написав:
  Obval_Defoltovich написав:Интересует следующий вопрос:
Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все.


В таком случае лучше подойти в день окончания депо в отделение или за пару дней (я приходил в день окончания) и сказать курам что бы перевели с депозита/2630 закончившегося на действующий/2630 напрямую безналом путем подписания доп соглашения к заканчивающемуся депозиту, проводка/деньги поступят в день окончания вклада, как по мне от такого варианта два плюса:
1) если вклад в ощаде оканчивается и капает на карту то появится он в О24 только на следующий рабочий день и соответственно вы сможете сделать через О24 перевод на пополнение действующего т.е. если через карту и О24 вы теряете на процентах минимум 1 день, а если день окончания вклада пятница то и все три дня,
2) не должно быть как по мне по определению вопросов у финмониторигна/валютного контроля т.к. сразу видно что деньги ушли/пришли с собственного вклада в банке и до этого они соответственно уже должны были прийти контроль.

P.S. маленькое дополнение, не знаю как сейчас но пару месяцев назад в Одессе такое доп. соглашение можно было сделать только в том отделение в котором открывался заканчивающийся вклад, в другом сказали программа не пропускает идите в отделение в котором открывали заканчивающийся вклад :?

Тоже в день окончания делался переброс на столб. Попросили заполнить анкету. Доп. соглашения не делают, только квиташка о пополнении.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:33

Подскажите, в Ощаде обычно выдают депо-валюту без проблем? В отделении в Мариуполе не могут почти уже неделю отдать депозит, несколько тысяч евро. Причина - нет евро. Цирк. Заказывали заранее, звонили (на примере Привата обожглась уже). Звонили на горячую линию, тетя тупо сказала что ничем не может помочь. Даже в 90-е кидала на рынке так тупо не отмораживались...
deser1980
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:19

deser1980 Письменное заявление писали, с просьбой реализовать на практике рекламные государственные гарантии? Если нет, то разговор ни о чем. Будете еще месяц бегать, или год, и рассказывать на форуме, какая кассирша что сказала.
acsir
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  #<1 ... 1335133613371338
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