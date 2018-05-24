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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:53
Квесторе_поверніться написав:Aps
, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.
Как отработает на дату биллинга не хотите проверить?
Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.
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Aps
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25
Aps написав: Квесторе_поверніться написав:Aps
, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.
Как отработает на дату биллинга не хотите проверить?
Но хоть пару копеек оставите потом? Интересно будут пытатся досписать ту комиссию.
Можна перевірити...чому ні.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:20
Михалыч написав: Obval_Defoltovich написав:
Интересует следующий вопрос:
Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все.
В таком случае лучше подойти в день окончания депо в отделение или за пару дней (я приходил в день окончания) и сказать курам что бы перевели с депозита/2630 закончившегося на действующий/2630 напрямую безналом путем подписания доп соглашения к заканчивающемуся депозиту, проводка/деньги поступят в день окончания вклада, как по мне от такого варианта два плюса:
1) если вклад в ощаде оканчивается и капает на карту то появится он в О24 только на следующий рабочий день и соответственно вы сможете сделать через О24 перевод на пополнение действующего т.е. если через карту и О24 вы теряете на процентах минимум 1 день, а если день окончания вклада пятница то и все три дня,
2) не должно быть как по мне по определению вопросов у финмониторигна/валютного контроля т.к. сразу видно что деньги ушли/пришли с собственного вклада в банке и до этого они соответственно уже должны были прийти контроль.
P.S. маленькое дополнение, не знаю как сейчас но пару месяцев назад в Одессе такое доп. соглашение можно было сделать только в том отделение в котором открывался заканчивающийся вклад, в другом сказали программа не пропускает идите в отделение в котором открывали заканчивающийся вклад
Тоже в день окончания делался переброс на столб. Попросили заполнить анкету. Доп. соглашения не делают, только квиташка о пополнении.
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valya
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:33
Подскажите, в Ощаде обычно выдают депо-валюту без проблем? В отделении в Мариуполе не могут почти уже неделю отдать депозит, несколько тысяч евро. Причина - нет евро. Цирк. Заказывали заранее, звонили (на примере Привата обожглась уже). Звонили на горячую линию, тетя тупо сказала что ничем не может помочь. Даже в 90-е кидала на рынке так тупо не отмораживались...
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deser1980
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:19
deser1980 Письменное заявление писали, с просьбой реализовать на практике рекламные государственные гарантии? Если нет, то разговор ни о чем. Будете еще месяц бегать, или год, и рассказывать на форуме, какая кассирша что сказала.
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acsir
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:11
deser1980 написав:Подскажите, в Ощаде обычно выдают депо-валюту без проблем? В отделении в Мариуполе не могут почти уже неделю отдать депозит, несколько тысяч евро. Причина - нет евро. Цирк. Заказывали заранее, звонили (на примере Привата обожглась уже). Звонили на горячую линию, тетя тупо сказала что ничем не может помочь. Даже в 90-е кидала на рынке так тупо не отмораживались...
Выдают без проблем, только заранее заказывать, это в Харькове. Если не выдают требуйте чтоб вашу сумму немедленно(так и писать негайно!)внесли на счет 2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку, они обязаны это сделать, чтоб это избежать, все это их заставит отдать вам ваши деньги.
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
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vadymbanker
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:25
продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:34
IMPRINTER написав:
продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней
Мое мнение - этот товарищь будет от вас морозится всеми силами. Просто очень знакомый почерк госчиновника.
Я бы узнал его начальство и пошел по возможности вверх по иерархии.
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curiousobro
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