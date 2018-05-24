Михалыч написав:

Obval_Defoltovich написав: Интересует следующий вопрос:

Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все. Интересует следующий вопрос:Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все.

В таком случае лучше подойти в день окончания депо в отделение или за пару дней (я приходил в день окончания) и сказать курам что бы перевели с депозита/2630 закончившегося на действующий/2630 напрямую безналом путем подписания доп соглашения к заканчивающемуся депозиту, проводка/деньги поступят в день окончания вклада, как по мне от такого варианта два плюса:1) если вклад в ощаде оканчивается и капает на карту то появится он в О24 только на следующий рабочий день и соответственно вы сможете сделать через О24 перевод на пополнение действующего т.е. если через карту и О24 вы теряете на процентах минимум 1 день, а если день окончания вклада пятница то и все три дня,2) не должно быть как по мне по определению вопросов у финмониторигна/валютного контроля т.к. сразу видно что деньги ушли/пришли с собственного вклада в банке и до этого они соответственно уже должны были прийти контроль.P.S. маленькое дополнение, не знаю как сейчас но пару месяцев назад в Одессе такое доп. соглашение можно было сделать только в том отделение в котором открывался заканчивающийся вклад, в другом сказали программа не пропускает идите в отделение в котором открывали заканчивающийся вклад