RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1336133713381339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:35

Re: Ощадбанк

Ощадбанку еще долго нужно развиваться. Вот уже 7 лет с ним приходиться быть.. мало пока изменений.
iren_nesteryk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней


Поражаюсь вашей выдержке


ну мне сотрудничество с этим говнобанком как бы безразлично - интересно так сказать в научных целях как будут развиваться события.

так ощАду ж реально наплевать
Да настучите Пышному в мордокнигу :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24398
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:46

iren_nesteryk Да, это точно!
sunsay
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.05.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:10

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней


Поражаюсь вашей выдержке


ну мне сотрудничество с этим говнобанком как бы безразлично - интересно так сказать в научных целях как будут развиваться события.

Да я бы из принципа порвал их на фашистский флаг
Stringer
 
Повідомлень: 7587
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1336133713381339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.