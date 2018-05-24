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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:35
Re: Ощадбанк
Ощадбанку еще долго нужно развиваться. Вот уже 7 лет с ним приходиться быть.. мало пока изменений.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40
так ощАду ж реально наплевать
Да настучите Пышному в мордокнигу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:10
Да я бы из принципа порвал их на фашистский флаг
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