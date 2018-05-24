Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:40

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Мон госа.Им как ни кому пох.И хоть в Лигу наций,хоть в Лигу папарацци пишите)

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...