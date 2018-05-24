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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:35
Ощадбанку еще долго нужно развиваться. Вот уже 7 лет с ним приходиться быть.. мало пока изменений.
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iren_nesteryk
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40
IMPRINTER написав: Stringer написав: IMPRINTER написав:
продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней
Поражаюсь вашей выдержке
ну мне сотрудничество с этим говнобанком как бы безразлично - интересно так сказать в научных целях как будут развиваться события.
так ощАду ж реально наплевать
Да настучите Пышному в мордокнигу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:46
iren_nesteryk Да, это точно!
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sunsay
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:10
IMPRINTER написав: Stringer написав: IMPRINTER написав:
продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней
Поражаюсь вашей выдержке
ну мне сотрудничество с этим говнобанком как бы безразлично - интересно так сказать в научных целях как будут развиваться события.
Да я бы из принципа порвал их на фашистский флаг
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Stringer
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:34
Если бы у бабы были бы яйца она была бы дедом)))
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babka_v_kedax
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:40
Stringer
Мон госа.Им как ни кому пох.И хоть в Лигу наций,хоть в Лигу папарацци пишите)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:42
IMPRINTER написав:
продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней
2625 залочен?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:46
_Slava_ написав: IMPRINTER написав:
продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней
2625 залочен?
нет. эти при*** даже локнуть не смогли по-феншую )
со счета бабло вывел.
но сам факт ... банку если что-то не понрвилось и он прибег к таким крайним мерам как ограничение операций то чего он не звонит, не шлет письма?
если ему что-то непонятно - то положено спросить - а что это у вас такое? но банк 40 дней молчит - ничем не интересуясь, т.е. в данный момент это выглядит как блокировка просто так, т.к. пока никаких вопросов мне никто не задавал. я сам \то случайно однаружил через месяц ... а мог бы и через год ...
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:44
господа, часто встречал посты что в областях есть проблемы с забиранием валютки, по киеву как? выдают норм? без предзаказа/с ним?
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gonzo
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:47
gonzo написав:
господа, часто встречал посты что в областях есть проблемы с забиранием валютки, по киеву как? выдают норм? без предзаказа/с ним?
Киев, проблем не заметил
Ну и зачем без предзаказа? Ну не трудно ж звякнуть в отд. любимому начу и сказать типа: Наталя Иванна, я хочу завтра после обеда заскочить за 2Куе. Плиииз, заправьте кофеварочку моим любимым эспрессо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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