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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1336133713381339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:35

Re: Ощадбанк

Ощадбанку еще долго нужно развиваться. Вот уже 7 лет с ним приходиться быть.. мало пока изменений.
iren_nesteryk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней


Поражаюсь вашей выдержке


ну мне сотрудничество с этим говнобанком как бы безразлично - интересно так сказать в научных целях как будут развиваться события.

так ощАду ж реально наплевать
Да настучите Пышному в мордокнигу :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:46

iren_nesteryk Да, это точно!
sunsay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:10

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней


Поражаюсь вашей выдержке


ну мне сотрудничество с этим говнобанком как бы безразлично - интересно так сказать в научных целях как будут развиваться события.

Да я бы из принципа порвал их на фашистский флаг
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:34

Re: Ощадбанк

Если бы у бабы были бы яйца она была бы дедом)))
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:40

Stringer
Мон госа.Им как ни кому пох.И хоть в Лигу наций,хоть в Лигу папарацци пишите)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:42

  IMPRINTER написав:продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней

2625 залочен?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:46

  _Slava_ написав:
  IMPRINTER написав:продолжение истории ...
позвонил как условились сегодня ...
ой у нас сегодня ревизоры, позвоните во вторник ...
шел 35-й лень блокировки ... во вторник будет как раз 40 дней

2625 залочен?


нет. эти при*** даже локнуть не смогли по-феншую )
со счета бабло вывел.
но сам факт ... банку если что-то не понрвилось и он прибег к таким крайним мерам как ограничение операций то чего он не звонит, не шлет письма?
если ему что-то непонятно - то положено спросить - а что это у вас такое? но банк 40 дней молчит - ничем не интересуясь, т.е. в данный момент это выглядит как блокировка просто так, т.к. пока никаких вопросов мне никто не задавал. я сам \то случайно однаружил через месяц ... а мог бы и через год ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:44

Re: Ощадбанк

господа, часто встречал посты что в областях есть проблемы с забиранием валютки, по киеву как? выдают норм? без предзаказа/с ним?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:47

  gonzo написав:господа, часто встречал посты что в областях есть проблемы с забиранием валютки, по киеву как? выдают норм? без предзаказа/с ним?

Киев, проблем не заметил :) Ну и зачем без предзаказа? Ну не трудно ж звякнуть в отд. любимому начу и сказать типа: Наталя Иванна, я хочу завтра после обеда заскочить за 2Куе. Плиииз, заправьте кофеварочку моим любимым эспрессо :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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