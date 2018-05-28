Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:59

Прошёл год как я отдал документы на открытие счета трёх юридических лиц в Ощад.

За это время счёт так и не был открыт ни одному предприятию.

Но что было сделано за это время подписаны договора с двумя директорами отделения, они увольнялись сейчас там третий.

Юристы долго смотрели документы, просили директора отделения взять это дело под личный контроль, директор обещал все сделать, потом ключ не работал попросили его здать потом было ещё что-то.



Счёт открывался изначально как второй (подстраховочный), по этому нужды в максимальная оперативности не было.



Конечно можно было жаловаться, звонить на горячую линию, звонить руководству з боями открывать счёт, требовать провести расследование халатности исполнителя (он кстати за год не изменился).

Но зачем?

Это же ошибка системная и решение частного случая не чего не изменит. Получается, что сотрудники, начиная от исполнителя на отделении до зам. преда. незаинтересованные в результатах своей работы. Почему так?

Из личного опыта. Я видел как директор отделения клиенту которого не открыли счёт во время. Берет юридическое дело и приносит его на стол председателю. И открытие счета становится уже проблемой юристов, айти, безопасности, операционного управления. Все потому что у него зп от этого зависит. Может так надо? Связывать зп с результатами деятельности это конечно не новость, но с другой стороны почему это вообще не работает?

Зачем я это написал. Первое, если это оставить без внимания, завтра весь Ощад будет год ждать неизвестно что, а потом и вся страна тоже будет ждать и все мы будем ждать год неизвестно чего. И второе, я поддерживаю лозунг «мій банк, моя країна». Отделение №10026/011