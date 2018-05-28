Эээх, а де ж радость общения?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:22
Re: Ощадбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:31
Утром жена отнесла заявление, после обеда половину суммы нашли, завтра остальное обещают. Мистика) Сказали, проблема только с евро, зелень есть всегда. Посмотрим, через месяц забирать баксы...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:48
Re: Ощадбанк
Вот и подайте за несколько дней заявление с просьбой приготовить н-ную сумму на такое-то число. Вы же свои деньги забираете, а не подаяние просите. Пусть шевелятся. К сожалению, с Ощадом можно разговаривать только языком официальных бумаг.
Либо установкой неформальных отношений. Но то уже другая история. И если есть с кем эти отношения устанавливать, что тоже большая редкость.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:59
Прошёл год как я отдал документы на открытие счета трёх юридических лиц в Ощад.
За это время счёт так и не был открыт ни одному предприятию.
Но что было сделано за это время подписаны договора с двумя директорами отделения, они увольнялись сейчас там третий.
Юристы долго смотрели документы, просили директора отделения взять это дело под личный контроль, директор обещал все сделать, потом ключ не работал попросили его здать потом было ещё что-то.
Счёт открывался изначально как второй (подстраховочный), по этому нужды в максимальная оперативности не было.
Конечно можно было жаловаться, звонить на горячую линию, звонить руководству з боями открывать счёт, требовать провести расследование халатности исполнителя (он кстати за год не изменился).
Но зачем?
Это же ошибка системная и решение частного случая не чего не изменит. Получается, что сотрудники, начиная от исполнителя на отделении до зам. преда. незаинтересованные в результатах своей работы. Почему так?
Из личного опыта. Я видел как директор отделения клиенту которого не открыли счёт во время. Берет юридическое дело и приносит его на стол председателю. И открытие счета становится уже проблемой юристов, айти, безопасности, операционного управления. Все потому что у него зп от этого зависит. Может так надо? Связывать зп с результатами деятельности это конечно не новость, но с другой стороны почему это вообще не работает?
Зачем я это написал. Первое, если это оставить без внимания, завтра весь Ощад будет год ждать неизвестно что, а потом и вся страна тоже будет ждать и все мы будем ждать год неизвестно чего. И второе, я поддерживаю лозунг «мій банк, моя країна». Отделение №10026/011
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:09
Re: Ощадбанк
Добрый день
Надо на полгода/год пристроить доллары. Ощад выдает нормально? Валютная карта для выплаты депо бесплатная?
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:46
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:58
Re: Ощадбанк
Карта то бесплатна но краще не оставлять на ній гроші на довго без присмотру )))
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:09
Re: Ощадбанк
Ощад такий ощад.
На картку падали відсотки, і ще й 22-го робив тестовий переказ на іншу свою картку - і що бачу 25-ого, правильно списання за неактивність рахунку.
Списали те що капнуло з відсотків (гривня з копійками).
Так що дійсно обережно з цим ощадом.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:24
Re: Ощадбанк
###22-го робив тестовий переказ на іншу свою картку ###
Інша своя картка іншого рахунку?
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