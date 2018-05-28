Додано: Вів 29 тра, 2018 12:35

Продолжение...



Позвонил сеголня... Перенесли на завтра.

Из разговора выяснил, что под внутренний финмон попадают все клиенты у кого оборот по картсчетам превысил 100 к в мес.

Нехило так

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX