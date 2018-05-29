### можливо до 00.00 25го ще не пройшло по рахунку ###
Виписку по рахунках дивились?
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:02
Re: Ощадбанк
### можливо до 00.00 25го ще не пройшло по рахунку ###
Виписку по рахунках дивились?
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:35
Продолжение...
Позвонил сеголня... Перенесли на завтра.
Из разговора выяснил, что под внутренний финмон попадают все клиенты у кого оборот по картсчетам превысил 100 к в мес.
Нехило так
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:44
Re: Ощадбанк
Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:46
Даже не в мес., а за любые 30дн
Вот у чела кредлимит 90К, но т.к. грейс 30кал. дн. и лучше гасить за 2..3дн. до окончания грейса, то он полюбе попадает под пышный финмон, если хочет кататься на грейсе. Особенно если будет гаситься через р2р
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:50
Михалыч
Думаю что вход с собственных счетов по внутриьанку не учитывают.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:53
Остаётся СЭПом гонять пока он шаровой
1грн туда-сюда по-кругу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:26
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:50
Ну тада нуна записать квартальную напоминалку на телепон нач. отд.: прошу подготовить для снятия 1 доллар, зайду в кабинку в 18:47. И так каждый квартал -- хай пышный стол накрывают в любимом отделении
... делайте хоть что-нибудь!
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