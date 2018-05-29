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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1338133913401341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:02

Re: Ощадбанк

### можливо до 00.00 25го ще не пройшло по рахунку ###
Виписку по рахунках дивились?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:35

Продолжение...

Позвонил сеголня... Перенесли на завтра.
Из разговора выяснил, что под внутренний финмон попадают все клиенты у кого оборот по картсчетам превысил 100 к в мес.
Нехило так
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:44

Re: Ощадбанк

Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета :oops:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:46

  IMPRINTER написав:Продолжение...

Позвонил сеголня... Перенесли на завтра.
Из разговора выяснил, что под внутренний финмон попадают все клиенты у кого оборот по картсчетам превысил 100 к в мес.
Нехило так

Даже не в мес., а за любые 30дн
Вот у чела кредлимит 90К, но т.к. грейс 30кал. дн. и лучше гасить за 2..3дн. до окончания грейса, то он полюбе попадает под пышный финмон, если хочет кататься на грейсе. Особенно если будет гаситься через р2р :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:50

Михалыч

Думаю что вход с собственных счетов по внутриьанку не учитывают.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:53

  IMPRINTER написав:Михалыч

Думаю что вход с собственных счетов по внутриьанку не учитывают.

Остаётся СЭПом гонять пока он шаровой
1грн туда-сюда по-кругу 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:26

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Михалыч

Думаю что вход с собственных счетов по внутриьанку не учитывают.

Остаётся СЭПом гонять пока он шаровой
1грн туда-сюда по-кругу 8)


у меня нет в Ощаде бумаги :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:50

  Михалыч написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Михалыч

Думаю что вход с собственных счетов по внутриьанку не учитывают.

Остаётся СЭПом гонять пока он шаровой
1грн туда-сюда по-кругу 8)


у меня нет в Ощаде бумаги :)

Ну тада нуна записать квартальную напоминалку на телепон нач. отд.: прошу подготовить для снятия 1 доллар, зайду в кабинку в 18:47. И так каждый квартал -- хай пышный стол накрывают в любимом отделении :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:22

Re: Ощадбанк

Михалыч написав:Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета :oops:

Не выдумывайте всё отдают как и с карты так и с депо, разницы никакой для кассира нет. Только заранее закажите сумму. Люди не нагнетайте, деньги любят тишину.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:45

  vadymbanker написав:
Михалыч написав:Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета :oops:

Не выдумывайте всё отдают как и с карты так и с депо, разницы никакой для кассира нет. Только заранее закажите сумму. Люди не нагнетайте, деньги любят тишину.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

не дезинформируйте, разница есть - с карты выплата на сутки позже
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