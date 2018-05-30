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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1339134013411342 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.5 5 448 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 136 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 119 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 91 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 448 Додано: Сер 30 тра, 2018 17:56 Re: Ощадбанк Stringer написав: vadymbanker написав: Михалыч написав: Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета

Не выдумывайте всё отдают как и с карты так и с депо, разницы никакой для кассира нет. Только заранее закажите сумму. Люди не нагнетайте, деньги любят тишину.





Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk Не выдумывайте всё отдают как и с карты так и с депо, разницы никакой для кассира нет. Только заранее закажите сумму. Люди не нагнетайте, деньги любят тишину.Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

не дезинформируйте, разница есть - с карты выплата на сутки позже не дезинформируйте, разница есть - с карты выплата на сутки позже

Я имел ввиду что для кассира и Банка в целом никакой разницы нет откуда снимать и выдавать клиенту деньги, выдают валюту по заказу как с депо так и с карт. Даже если депо упадет на карту, всегда можно перебросить на моб. зберж. на пару дней/недель и снять когда захочется..

p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..

С депо только внутри области, где открывался вклад.





Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk Я имел ввиду что для кассира и Банка в целом никакой разницы нет откуда снимать и выдавать клиенту деньги, выдают валюту по заказу как с депо так и с карт. Даже если депо упадет на карту, всегда можно перебросить на моб. зберж. на пару дней/недель и снять когда захочется..p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..С депо только внутри области, где открывался вклад.Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk vadymbanker Повідомлень: 110 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 20:16 vadymbanker написав: и снять когда захочется..

p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..

С депо только внутри области, где открывался вклад.

и снять когда захочется..p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..С депо только внутри области, где открывался вклад.

Ага. Особенно шустро это получается в Мариуполе. Неделю искали по всей области и аж половину нашли. По заявлению.

Две страницы назад.

Или мы о разных банках говорим? Ага. Особенно шустро это получается в Мариуполе. Неделю искали по всей области и аж половину нашли. По заявлению.Две страницы назад.Или мы о разных банках говорим? acsir

Повідомлень: 375 З нами з: 22.02.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1339134013411342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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