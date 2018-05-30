Stringer написав:vadymbanker написав:Михалыч написав:Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета
Не выдумывайте всё отдают как и с карты так и с депо, разницы никакой для кассира нет. Только заранее закажите сумму. Люди не нагнетайте, деньги любят тишину.
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
не дезинформируйте, разница есть - с карты выплата на сутки позже
Я имел ввиду что для кассира и Банка в целом никакой разницы нет откуда снимать и выдавать клиенту деньги, выдают валюту по заказу как с депо так и с карт. Даже если депо упадет на карту, всегда можно перебросить на моб. зберж. на пару дней/недель и снять когда захочется..
p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..
С депо только внутри области, где открывался вклад.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk