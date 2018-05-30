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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1339134013411342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:27

Сором "самому надійному банку". З 24.05 не віддають євро з депо що закінчився.
Годують "завтраками" і розповідають що НБУ не взмозі поставити їм саме євро.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:56

Re: Ощадбанк

Stringer написав:
  vadymbanker написав:
Михалыч написав:Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета :oops:

Не выдумывайте всё отдают как и с карты так и с депо, разницы никакой для кассира нет. Только заранее закажите сумму. Люди не нагнетайте, деньги любят тишину.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

не дезинформируйте, разница есть - с карты выплата на сутки позже

Я имел ввиду что для кассира и Банка в целом никакой разницы нет откуда снимать и выдавать клиенту деньги, выдают валюту по заказу как с депо так и с карт. Даже если депо упадет на карту, всегда можно перебросить на моб. зберж. на пару дней/недель и снять когда захочется..
p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..
С депо только внутри области, где открывался вклад.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:16

  vadymbanker написав:и снять когда захочется..
p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..
С депо только внутри области, где открывался вклад.

Ага. Особенно шустро это получается в Мариуполе. Неделю искали по всей области и аж половину нашли. По заявлению.
Две страницы назад.
Или мы о разных банках говорим?
acsir
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21

А что, сейчас заказать перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия можно только в отделении?
По телефону или в ИБ это нельзя сделать?
AVZ
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  #<1 ... 1339134013411342
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