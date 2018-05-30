Сором "самому надійному банку". З 24.05 не віддають євро з депо що закінчився.
Годують "завтраками" і розповідають що НБУ не взмозі поставити їм саме євро.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:27
Сором "самому надійному банку". З 24.05 не віддають євро з депо що закінчився.
Годують "завтраками" і розповідають що НБУ не взмозі поставити їм саме євро.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:56
Re: Ощадбанк
Я имел ввиду что для кассира и Банка в целом никакой разницы нет откуда снимать и выдавать клиенту деньги, выдают валюту по заказу как с депо так и с карт. Даже если депо упадет на карту, всегда можно перебросить на моб. зберж. на пару дней/недель и снять когда захочется..
p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..
С депо только внутри области, где открывался вклад.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:16
Ага. Особенно шустро это получается в Мариуполе. Неделю искали по всей области и аж половину нашли. По заявлению.
Две страницы назад.
Или мы о разных банках говорим?
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21
А что, сейчас заказать перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия можно только в отделении?
По телефону или в ИБ это нельзя сделать?
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