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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1339134013411342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:27

Сором "самому надійному банку". З 24.05 не віддають євро з депо що закінчився.
Годують "завтраками" і розповідають що НБУ не взмозі поставити їм саме євро.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:56

Re: Ощадбанк

Stringer написав:
  vadymbanker написав:
Михалыч написав:Я так понимаю, что после того как закончится вклад и захочу забрать, надо от греха подальше писать, что бы переводили/возвращали не на карту, а на текущий, его сложней заблокировать/ввести лимит, а еще лучше забирать нал в день окончания непосредственно с депозитного счета :oops:

Не выдумывайте всё отдают как и с карты так и с депо, разницы никакой для кассира нет. Только заранее закажите сумму. Люди не нагнетайте, деньги любят тишину.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

не дезинформируйте, разница есть - с карты выплата на сутки позже

Я имел ввиду что для кассира и Банка в целом никакой разницы нет откуда снимать и выдавать клиенту деньги, выдают валюту по заказу как с депо так и с карт. Даже если депо упадет на карту, всегда можно перебросить на моб. зберж. на пару дней/недель и снять когда захочется..
p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..
С депо только внутри области, где открывался вклад.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:16

  vadymbanker написав:и снять когда захочется..
p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..
С депо только внутри области, где открывался вклад.

Ага. Особенно шустро это получается в Мариуполе. Неделю искали по всей области и аж половину нашли. По заявлению.
Две страницы назад.
Или мы о разных банках говорим?
acsir
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21

А что, сейчас заказать перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия можно только в отделении?
По телефону или в ИБ это нельзя сделать?
AVZ
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:47

Ощадбанк на днях выдал мне новую карту "МК" и установил на неё кредитный лимит. В информации по карте показывает
Кредитний ліміт 10 000,00 ₴
Невикористаний кредитний ліміт -10 000,00 ₴
В выписке по карте показывает Credit Limit: Bank Account --> Client Account +10 000,00 ₴ и эти деньги доступны на карте.
Что это значит и как им пользоваться? Почему неиспользованный кредитный лимит отрицательный? Ничего ли не произойдет (комиссии, списания), если просто положить эту карту на полочку и не пользоваться ей? Растолкуйте, пожалуйста.
Я правильно понял - что это типа аналог приватовской кредитки с льготным периодом 30 дней, возобновляемая кредитная линия на 10 тыс. Как гасить, чтобы не попасть на %?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:54

  Obval_Defoltovich написав:Ощадбанк на днях выдал мне новую карту "МК" и установил на неё кредитный лимит. В информации по карте показывает
Кредитний ліміт 10 000,00 ₴
Невикористаний кредитний ліміт -10 000,00 ₴
В выписке по карте показывает Credit Limit: Bank Account --> Client Account +10 000,00 ₴ и эти деньги доступны на карте.
Что это значит и как им пользоваться? Почему неиспользованный кредитный лимит отрицательный? Ничего ли не произойдет (комиссии, списания), если просто положить эту карту на полочку и не пользоваться ей? Растолкуйте, пожалуйста.
Я правильно понял - что это типа аналог приватовской кредитки с льготным периодом 30 дней, возобновляемая кредитная линия на 10 тыс. Как гасить, чтобы не попасть на %?

Поздравляю. Видать круто разместились в ощАде. Простому смертному дают 1..5К :)
Да. Схема похожа на Приватовскую Платину - грейс 30кал. дн. на каждую трату. Кроме этого, при пользовании кредитки и погашении в грейсе полюбэ удержат 1коп типа за обслуживание кредзадолженности :)
Гасите нашару налом, СЭПом, сторонним р2р. А ощАдовский р2р стоит 5грн за 14994грн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:02

И еще вопрос: можно ли на эту карту вносить свои деньги и пользоваться ими? Кредитные в этом случае трогаться не должны?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:07

  Obval_Defoltovich написав:И еще вопрос: можно ли на эту карту вносить свои деньги и пользоваться ими? Кредитные в этом случае трогаться не должны?

Ну да, главное случайно при тратах/блоках не влезть в кредитные.
Пенсы на своих социалках поголовно влазят в кредитные (им +1К рисуют по умолчанию :evil: ), причём часто ж просто снимают в АТМ, смотрят остаток, а там опять 1К есть, они ещё раз снимают -- думают, шо то боксёр подарок на 8марта им замутил. Ну а вот в апреле-мае никак не понимали, почему у них пенсия вдруг почти в 2 раза меньше начислена. У некоторых истерики были! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1339134013411342
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