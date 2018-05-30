Додано: Чет 31 тра, 2018 13:47

Ощадбанк на днях выдал мне новую карту "МК" и установил на неё кредитный лимит. В информации по карте показывает

Кредитний ліміт 10 000,00 ₴

Невикористаний кредитний ліміт -10 000,00 ₴

В выписке по карте показывает Credit Limit: Bank Account --> Client Account +10 000,00 ₴ и эти деньги доступны на карте.

Что это значит и как им пользоваться? Почему неиспользованный кредитный лимит отрицательный? Ничего ли не произойдет (комиссии, списания), если просто положить эту карту на полочку и не пользоваться ей? Растолкуйте, пожалуйста.

Я правильно понял - что это типа аналог приватовской кредитки с льготным периодом 30 дней, возобновляемая кредитная линия на 10 тыс. Как гасить, чтобы не попасть на %?

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!