Сором "самому надійному банку". З 24.05 не віддають євро з депо що закінчився.
Годують "завтраками" і розповідають що НБУ не взмозі поставити їм саме євро.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:27
Сором "самому надійному банку". З 24.05 не віддають євро з депо що закінчився.
Годують "завтраками" і розповідають що НБУ не взмозі поставити їм саме євро.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:56
Re: Ощадбанк
Я имел ввиду что для кассира и Банка в целом никакой разницы нет откуда снимать и выдавать клиенту деньги, выдают валюту по заказу как с депо так и с карт. Даже если депо упадет на карту, всегда можно перебросить на моб. зберж. на пару дней/недель и снять когда захочется..
p.s. С карты можно снять в любом отделение Украины да и не только..
С депо только внутри области, где открывался вклад.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:16
Ага. Особенно шустро это получается в Мариуполе. Неделю искали по всей области и аж половину нашли. По заявлению.
Две страницы назад.
Или мы о разных банках говорим?
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21
А что, сейчас заказать перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия можно только в отделении?
По телефону или в ИБ это нельзя сделать?
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:47
Ощадбанк на днях выдал мне новую карту "МК" и установил на неё кредитный лимит. В информации по карте показывает
Кредитний ліміт 10 000,00 ₴
Невикористаний кредитний ліміт -10 000,00 ₴
В выписке по карте показывает Credit Limit: Bank Account --> Client Account +10 000,00 ₴ и эти деньги доступны на карте.
Что это значит и как им пользоваться? Почему неиспользованный кредитный лимит отрицательный? Ничего ли не произойдет (комиссии, списания), если просто положить эту карту на полочку и не пользоваться ей? Растолкуйте, пожалуйста.
Я правильно понял - что это типа аналог приватовской кредитки с льготным периодом 30 дней, возобновляемая кредитная линия на 10 тыс. Как гасить, чтобы не попасть на %?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:54
Поздравляю. Видать круто разместились в ощАде. Простому смертному дают 1..5К
Да. Схема похожа на Приватовскую Платину - грейс 30кал. дн. на каждую трату. Кроме этого, при пользовании кредитки и погашении в грейсе полюбэ удержат 1коп типа за обслуживание кредзадолженности
Гасите нашару налом, СЭПом, сторонним р2р. А ощАдовский р2р стоит 5грн за 14994грн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:02
И еще вопрос: можно ли на эту карту вносить свои деньги и пользоваться ими? Кредитные в этом случае трогаться не должны?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:07
Ну да, главное случайно при тратах/блоках не влезть в кредитные.
Пенсы на своих социалках поголовно влазят в кредитные (им +1К рисуют по умолчанию ), причём часто ж просто снимают в АТМ, смотрят остаток, а там опять 1К есть, они ещё раз снимают -- думают, шо то боксёр подарок на 8марта им замутил. Ну а вот в апреле-мае никак не понимали, почему у них пенсия вдруг почти в 2 раза меньше начислена. У некоторых истерики были!
... делайте хоть что-нибудь!
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