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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1341134213431344>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:56

Финал.

ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.
Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!! :mrgreen: сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.
Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.
расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.

Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.
в общем видал я разное уже - но такого ...

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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:06

IMPRINTER
очередной опыт :) , а опыт как известно бесценен
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:07

  Banki написав:IMPRINTER
очередной опыт :) , а опыт как известно бесценен


та это писец просто .. не мне вам рассказывать ... с таким раньше не сталкивался - это ж на голову не натянешь
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:09

Re: Ощадбанк

коллеги, если сегодня забросить их манисендом за 5 грн., на 2625 сегодня попадут бабосы?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:12

  Banki написав:коллеги, если сегодня забросить их манисендом за 5 грн., на 2625 сегодня попадут бабосы?


свой проводят вроде в конце дня и 1% при входе не холдят как при входе с мони, к примеру.
вы решили повторить мой подвиг? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:13

  IMPRINTER написав:
  Banki написав:коллеги, если сегодня забросить их манисендом за 5 грн., на 2625 сегодня попадут бабосы?


свой проводят вроде в конце дня и 1% при входе не холдят как при входе с мони, к примеру.
вы решили повторить мой подвиг? )

та кредитка у меня этой банки, входящий манисенд от мони сегодня не провели по 2625, сегодня край , с..... попадос
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:22

Banki

чужой манисенд точно проводит на сл. день не раньше
можно попробовать на дебюетку сендом а с дебетки в иб перевести через счет
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:47

IMPRINTER
рассчитывал что сегодня проведут, манисенд еще вчера бросил с мони, не первый месяц так бросаю всегда на след день проводили , а вот сегодня под.......шутили и не провели :evil:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:51

  IMPRINTER написав:ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.
Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!! :mrgreen: сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.
Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.
расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.

Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.
в общем видал я разное уже - но такого ...

Маэстро, а что грозило бы вам, если бы вы просто написали заяву на закрытие счёта?
Ведь насколько я поняла, деньги вы вывели, а сотрудничество с банком у вас не в приоритетах. Или всё-таки к вам бы возымели претензии ну скажем налоговая или какая-нить другая организация, после докладной в ГО этих деятелей с тёмным прошлым
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:54

Re: Ощадбанк

  IMPRINTER написав:ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...

ну шоо, с крещеньецем вас. Теперь вы реально закорешились с пышнобанком :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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