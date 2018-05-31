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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1341134213431344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:15

Кассандра

мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:37

  IMPRINTER написав:Приложил доки: выписку, декларацию.

что за выписка?
декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:43

  J написав:
  IMPRINTER написав:Приложил доки: выписку, декларацию.

что за выписка?
декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом?


выписки/квитанции с других банков, чтоб они видели, что переводы были между моими счетами ... но это было видно и так а назначении платежа.
напечатал с кабины минсдоха обычную выписку с госреестра
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IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34346
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5452 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 1341134213431344
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