Кассандра
мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:15
Кассандра
мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:37
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:43
выписки/квитанции с других банков, чтоб они видели, что переводы были между моими счетами ... но это было видно и так а назначении платежа.
напечатал с кабины минсдоха обычную выписку с госреестра
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