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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1341134213431344 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.5 5 448 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 136 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 119 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 91 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 448 Додано: Чет 31 тра, 2018 20:15 Кассандра



мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34346 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5453 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 20:37 IMPRINTER написав: Приложил доки: выписку, декларацию.

Приложил доки: выписку, декларацию.

что за выписка?

декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом? что за выписка?декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом? J Повідомлень: 3969 З нами з: 19.01.08 Подякував: 14 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 20:43 J написав: IMPRINTER написав: Приложил доки: выписку, декларацию.

Приложил доки: выписку, декларацию.

что за выписка?

декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом? что за выписка?декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом?



выписки/квитанции с других банков, чтоб они видели, что переводы были между моими счетами ... но это было видно и так а назначении платежа.

напечатал с кабины минсдоха обычную выписку с госреестра выписки/квитанции с других банков, чтоб они видели, что переводы были между моими счетами ... но это было видно и так а назначении платежа.напечатал с кабины минсдоха обычную выписку с госреестра Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34346 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5453 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 03:44 IMPRINTER написав: ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...

шо в прокуратуру ...

звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...

он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...

в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.

Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!! сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.

Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.

расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.



Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.

в общем видал я разное уже - но такого ...



ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...шо в прокуратуру ...звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!!сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.в общем видал я разное уже - но такого ...





Продолжите сотрудничать?



Что то Квесторе_поверніться не слышно

Он Ощад всем рекомендует Продолжите сотрудничать?Что тоне слышноОн Ощад всем рекомендует Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7050 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 499 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:46 Ukrainian написав: IMPRINTER написав: ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...

шо в прокуратуру ...

звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...

он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...

в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.

Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!! сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.

Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.

расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.



Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.

в общем видал я разное уже - но такого ...



ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...шо в прокуратуру ...звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!!сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.в общем видал я разное уже - но такого ...





Продолжите сотрудничать?



Что то Квесторе_поверніться не слышно

Он Ощад всем рекомендует Продолжите сотрудничать?Что тоне слышноОн Ощад всем рекомендует да все ок с ним,застрял на другой веткеπ} да все ок с ним,застрял на другой веткеπ} никому не верю sens

Повідомлень: 10796 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 630 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1341134213431344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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