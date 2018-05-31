IMPRINTER написав:

ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...шо в прокуратуру ...звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!!сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.в общем видал я разное уже - но такого ...