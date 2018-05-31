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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:15
Кассандра
мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:37
IMPRINTER написав:
Приложил доки: выписку, декларацию.
что за выписка?
декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом?
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J
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:43
J написав: IMPRINTER написав:
Приложил доки: выписку, декларацию.
что за выписка?
декларация - копия електронной или бумажной с мокрым штампом?
выписки/квитанции с других банков, чтоб они видели, что переводы были между моими счетами ... но это было видно и так а назначении платежа.
напечатал с кабины минсдоха обычную выписку с госреестра
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 03:44
IMPRINTER написав:
ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.
Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!!
сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.
Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.
расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.
Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.
в общем видал я разное уже - но такого ...
Продолжите сотрудничать?
Что то Квесторе_поверніться
не слышно
Он Ощад всем рекомендует
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:46
Ukrainian написав: IMPRINTER написав:
ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.
Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!!
сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.
Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.
расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.
Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.
в общем видал я разное уже - но такого ...
Продолжите сотрудничать?
Что то Квесторе_поверніться
не слышно
Он Ощад всем рекомендует
да все ок с ним,застрял на другой веткеπ}
никому не верю
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44
Продовжую по надійності банку ставити на 1 місце.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:37
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:54
що за синдром такий нровий, вперше чую...
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