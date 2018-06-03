RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1342134313441345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:10

  IMPRINTER написав:мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.

Імпрінтере, коротко, вислови думку, що таке Ощадбанк? :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25112
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:12

  IMPRINTER написав:Кассандра

мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.

цікаво чим закінчилося
babka_v_kedax
 
Повідомлень: 25
З нами з: 21.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:16

На свободу с чистой совестью!

  IMPRINTER написав:ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов ... под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25112
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1342134313441345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, J, makor06, Stringer, Vorlon, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2870)
04.06.2018 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.