Імпрінтере, коротко, вислови думку, що таке Ощадбанк?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:10
Імпрінтере, коротко, вислови думку, що таке Ощадбанк?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:12
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:16
На свободу с чистой совестью!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:32
IMPRINTER
напиши на другие ресурсы и может видео запишите, чтобы было видно
UPD: можно было бы это все заснять или микрофоном записать
На рекламе этого самого видео, на youtube, заработал бы 1000$
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:09
Увидел в Ощаде что за входящие берется комиссия
с приватбанка отправлено было 200, пришло: 198
с монобанка 1522,00, пришло: 1506,78
Такого не было ранее.
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:11
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:15
с приват24 "Отправка на любую карту мира" (т.е. VISA/MC send)
в монобанке через ихнее приложение, думаю что аналогично так как в приват24.
в приватбанке было бесплатно + 5грн, это 100% 100 раз отправлял, но пришло 198 из 200
карта Эконом, без чипа, VISA Электрон. Т.е. эконом самая дешевая.
в Ощад24 отображается такое при просмотре своей карты:
может быть кредитный лимит включен?
про который я даже и не знаю???
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:42
UPD: Позвонил в поддержку, и мне казали что платеж был заблокирован временно, не подтвержден. И так же заблокировали 2% временно.
всё четко, 21 век, кролик реформирует
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