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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:10

  IMPRINTER написав:мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.

Імпрінтере, коротко, вислови думку, що таке Ощадбанк? :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:12

  IMPRINTER написав:Кассандра

мог. но решил ради науки проверить, что такое Ощадбанк.

цікаво чим закінчилося
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:16

На свободу с чистой совестью!

  IMPRINTER написав:ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов ... под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:32

IMPRINTER

напиши на другие ресурсы и может видео запишите, чтобы было видно :)

UPD: можно было бы это все заснять или микрофоном записать :) :!: :!:

На рекламе этого самого видео, на youtube, заработал бы 1000$ :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:09

Увидел в Ощаде что за входящие берется комиссия :!:

с приватбанка отправлено было 200, пришло: 198
с монобанка 1522,00, пришло: 1506,78

Такого не было ранее. :!:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:11

  proftpd66 написав:Увидел в Ощаде что за входящие берется комиссия :!:

с приватбанка отправлено было 200, пришло: 198
с монобанка 1522,00, пришло: 1506,78

Такого не было ранее. :!:

Яким макаром відправлено і на яку карту?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:15

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:Увидел в Ощаде что за входящие берется комиссия :!:

с приватбанка отправлено было 200, пришло: 198
с монобанка 1522,00, пришло: 1506,78

Такого не было ранее. :!:

Яким макаром відправлено і на яку карту?


с приват24 "Отправка на любую карту мира" (т.е. VISA/MC send)
в монобанке через ихнее приложение, думаю что аналогично так как в приват24.

в приватбанке было бесплатно + 5грн, это 100% 100 раз отправлял, но пришло 198 из 200


  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром відправлено і на яку карту?


карта Эконом, без чипа, VISA Электрон. Т.е. эконом самая дешевая.


в Ощад24 отображается такое при просмотре своей карты:
Мінімальний платіж -1 697,39 ₴


может быть кредитный лимит включен?
про который я даже и не знаю??? :shock: :mrgreen: :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:42

UPD: Позвонил в поддержку, и мне казали что платеж был заблокирован временно, не подтвержден. И так же заблокировали 2% временно.

всё четко, 21 век, кролик реформирует :D
proftpd66
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