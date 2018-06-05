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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:50
2805 написав:
Пополнял сегодня депо, рассматривали каждую купюру под микроскопом, забраковали много купюр под разными предлогам, где-то точечка(страшный грибок) маленькая печать, росчерк ручки, маленький надрыв.
Помотали нервы, пришлось 8 купюр поменять.
Ну подождите, я буду снимать, приду с машинкой и микроскопом!
да бракуют как на конкурсе красоты,
но когда хотел без заказа снять немного, то достали из кассы купюры похожие на тряпки
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:18
2805 написав:
Пополнял сегодня депо, рассматривали каждую купюру под микроскопом, забраковали много купюр под разными предлогам, где-то точечка(страшный грибок) маленькая печать, росчерк ручки, маленький надрыв.
Помотали нервы, пришлось 8 купюр поменять.
Ну подождите, я буду снимать, приду с машинкой и микроскопом!
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