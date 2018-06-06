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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:50

  2805 написав:Пополнял сегодня депо, рассматривали каждую купюру под микроскопом, забраковали много купюр под разными предлогам, где-то точечка(страшный грибок) маленькая печать, росчерк ручки, маленький надрыв.
Помотали нервы, пришлось 8 купюр поменять.
Ну подождите, я буду снимать, приду с машинкой и микроскопом!

да бракуют как на конкурсе красоты,
но когда хотел без заказа снять немного, то достали из кассы купюры похожие на тряпки
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:18

  2805 написав:Пополнял сегодня депо, рассматривали каждую купюру под микроскопом, забраковали много купюр под разными предлогам, где-то точечка(страшный грибок) маленькая печать, росчерк ручки, маленький надрыв.
Помотали нервы, пришлось 8 купюр поменять.
Ну подождите, я буду снимать, приду с машинкой и микроскопом!


Киев?
Scholar
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Повідомлень: 1159
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:35

Scholar Не, Одесса, отделение на Ильфа и Петрова.
2805
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:31

вопрос по ИБ

Поменял счет для выплаты процентов+тела депозита, подтвердил СМС-паролем, в истории заяв статус операции SUCCESS.
И так 4 раза с 8 утра до 10-30.
Но все это время при просмотре депозита высвечивается старый счет (карта до 06.2018 продлевать не хочу)

Это типа специально обученная опытная сотрудница со счетами должна лично подтвердить? Или в ИБ синхронизация 1 раз в день?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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