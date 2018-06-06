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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:50
2805 написав:
Пополнял сегодня депо, рассматривали каждую купюру под микроскопом, забраковали много купюр под разными предлогам, где-то точечка(страшный грибок) маленькая печать, росчерк ручки, маленький надрыв.
Помотали нервы, пришлось 8 купюр поменять.
Ну подождите, я буду снимать, приду с машинкой и микроскопом!
да бракуют как на конкурсе красоты,
но когда хотел без заказа снять немного, то достали из кассы купюры похожие на тряпки
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J
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:18
2805 написав:
Пополнял сегодня депо, рассматривали каждую купюру под микроскопом, забраковали много купюр под разными предлогам, где-то точечка(страшный грибок) маленькая печать, росчерк ручки, маленький надрыв.
Помотали нервы, пришлось 8 купюр поменять.
Ну подождите, я буду снимать, приду с машинкой и микроскопом!
Киев?
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Scholar
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:35
Scholar Не, Одесса, отделение на Ильфа и Петрова.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:31
Поменял счет для выплаты процентов+тела депозита, подтвердил СМС-паролем, в истории заяв статус операции SUCCESS.
И так 4 раза с 8 утра до 10-30.
Но все это время при просмотре депозита высвечивается старый счет (карта до 06.2018 продлевать не хочу)
Это типа специально обученная опытная сотрудница со счетами должна лично подтвердить? Или в ИБ синхронизация 1 раз в день?
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:00
romanauscas написав:
Поменял счет для выплаты процентов+тела депозита, подтвердил СМС-паролем, в истории заяв статус операции SUCCESS.
И так 4 раза с 8 утра до 10-30.
Но все это время при просмотре депозита высвечивается старый счет (карта до 06.2018 продлевать не хочу)
Это типа специально обученная опытная сотрудница со счетами должна лично подтвердить? Или в ИБ синхронизация 1 раз в день?
Тоже такое было. На самом деле счет изменился, только какое-то время отображается старый счет. Отображался до тех пор, пока не пошла выплата % на новый счет. Просто ленивые программисты после результата SUCCESS забыли кое-что обновить.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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Obval_Defoltovich
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:20
Но если для Вас это критически важно, до конца месяца ещё есть возможность сбегать к тёте со счетами и оставить письменное заявление.
Тогда можно хоть претензии предъявить. А то можно нарваться на ответ вчерашней школьницы по поводу отмены пролонгации через Ощад24:
"Вы где это делали, в своём планшете? Вот с него и спрашивайте!"
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acsir
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:28
acsir написав:
Но если для Вас это критически важно, до конца месяца ещё есть возможность сбегать к тёте со счетами и оставить письменное заявление.
И эта тётя покажет вам большой SUCCESS
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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Obval_Defoltovich
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