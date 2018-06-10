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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1344134513461347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:33

Цікава дискусія про потенційну відміну 100% гарантії Ощадбанку

  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:
  Omega написав:Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово.
Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.


нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина.
назвать эти гарантии пустым звуком - это оскорбить пустой звук.

для фонда есть четкие нормы - в какой срок, в какой валюте по какому курсу?
мы знаем гарантии государства в вопросах медицины, прав человека и т.п - которые тока на бумаге - такие же дутые гарантии от государства и по Ощаду.
Держава гарантуе и точка. Без какого либо механизма .. когдла гарантуе? через неделю или 10 лет? как вернут валюту ? валютой? нбу доллары у нас не печатает как бы ... гивной? по какому курсу? гособлигациями с погашением в 3015 г.?


Тише, тише... Тут за более скромные выражения в баню отправляют, а вы на святое позарились. Надо в конце всегда приписывать : Слава ПАПе! Тогда есть шанс не получить пинка. У меня вообще сложилось впечатление, что кто-то из модераторов сидит в АП. :mrgreen:

Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:10

Re: Ощадбанк

То що, скоро Ощад теж прив'яжуть до ФГВО?
холоп з Рівного
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:13

  холоп з Рівного написав:То що, скоро Ощад теж прив'яжуть до ФГВО?

Лише пысля того як ЄБРР зайде в капітал. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:39

Чи можна поповнити в Ощад24 валютний депозит з гривневої картки?
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:24

  wasilla написав:Чи можна поповнити в Ощад24 валютний депозит з гривневої картки?

нельзя
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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