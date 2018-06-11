Цікава дискусія про потенційну відміну 100% гарантії Ощадбанку
Ratatui написав:
IMPRINTER написав:
Omega написав:Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово. Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.
нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина. назвать эти гарантии пустым звуком - это оскорбить пустой звук.
для фонда есть четкие нормы - в какой срок, в какой валюте по какому курсу? мы знаем гарантии государства в вопросах медицины, прав человека и т.п - которые тока на бумаге - такие же дутые гарантии от государства и по Ощаду. Держава гарантуе и точка. Без какого либо механизма .. когдла гарантуе? через неделю или 10 лет? как вернут валюту ? валютой? нбу доллары у нас не печатает как бы ... гивной? по какому курсу? гособлигациями с погашением в 3015 г.?
Тише, тише... Тут за более скромные выражения в баню отправляют, а вы на святое позарились. Надо в конце всегда приписывать : Слава ПАПе! Тогда есть шанс не получить пинка. У меня вообще сложилось впечатление, что кто-то из модераторов сидит в АП.
Подскажите плиз, карту Киянина заказал, но не получил, доки не подписывал. Начислили абонку 120 грн и заблокировали. Если мне эта карта не нужна, то самый дешевый вариант - заплатить 120 грн и закрыть счет? Ну, или каждый год будут доначислять абонку, копить долг, а я тут депозит держу - рискую, что из него погасят со временем.