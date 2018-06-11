Цікава дискусія про потенційну відміну 100% гарантії Ощадбанку
Ratatui написав:
IMPRINTER написав:
Omega написав:Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово. Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.
нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина. назвать эти гарантии пустым звуком - это оскорбить пустой звук.
для фонда есть четкие нормы - в какой срок, в какой валюте по какому курсу? мы знаем гарантии государства в вопросах медицины, прав человека и т.п - которые тока на бумаге - такие же дутые гарантии от государства и по Ощаду. Держава гарантуе и точка. Без какого либо механизма .. когдла гарантуе? через неделю или 10 лет? как вернут валюту ? валютой? нбу доллары у нас не печатает как бы ... гивной? по какому курсу? гособлигациями с погашением в 3015 г.?
Тише, тише... Тут за более скромные выражения в баню отправляют, а вы на святое позарились. Надо в конце всегда приписывать : Слава ПАПе! Тогда есть шанс не получить пинка. У меня вообще сложилось впечатление, что кто-то из модераторов сидит в АП.
Подскажите плиз, карту Киянина заказал, но не получил, доки не подписывал. Начислили абонку 120 грн и заблокировали. Если мне эта карта не нужна, то самый дешевый вариант - заплатить 120 грн и закрыть счет? Ну, или каждый год будут доначислять абонку, копить долг, а я тут депозит держу - рискую, что из него погасят со временем.
Librarian написав:Прошёл год как я отдал документы на открытие счета трёх юридических лиц в Ощад. За это время счёт так и не был открыт ни одному предприятию. Но что было сделано за это время подписаны договора с двумя директорами отделения, они увольнялись сейчас там третий. Юристы долго смотрели документы, просили директора отделения взять это дело под личный контроль, директор обещал все сделать, потом ключ не работал попросили его здать потом было ещё что-то.
Счёт открывался изначально как второй (подстраховочный), по этому нужды в максимальная оперативности не было.
Конечно можно было жаловаться, звонить на горячую линию, звонить руководству з боями открывать счёт, требовать провести расследование халатности исполнителя (он кстати за год не изменился). Но зачем? Это же ошибка системная и решение частного случая не чего не изменит. Получается, что сотрудники, начиная от исполнителя на отделении до зам. преда. незаинтересованные в результатах своей работы. Почему так? Из личного опыта. Я видел как директор отделения клиенту которого не открыли счёт во время. Берет юридическое дело и приносит его на стол председателю. И открытие счета становится уже проблемой юристов, айти, безопасности, операционного управления. Все потому что у него зп от этого зависит. Может так надо? Связывать зп с результатами деятельности это конечно не новость, но с другой стороны почему это вообще не работает? Зачем я это написал. Первое, если это оставить без внимания, завтра весь Ощад будет год ждать неизвестно что, а потом и вся страна тоже будет ждать и все мы будем ждать год неизвестно чего. И второе, я поддерживаю лозунг «мій банк, моя країна». Отделение №10026/011
Странно открывал счета по двум юрикам в 2017 и 2016 годах, все было довольно оперативно. Видимо чел. фактор...
Тут чел-торопыга решил перевыпустить карту с кредлимитом в начале мес, хотя они до 06/18 действительны. Так ему карты залочили сразу как из отделения вышел, а новые он типа ждет 10 раб. дн. А кредит вот нуна вчера гасить было. Тык-мык, а пополняха по номеру картсчета налом 0.75%, безналом 1%. Причем саппорт уверял, шо если нет действующих карт, то пополнят налом нашару. Однако када комисс таки при зачислении сняли, то объяснили торопыге, шо карты то есть, вот же выпущены, КЦ видит их номера, а дела до того, шо их клиент тока через недели две получит КЦ никакого нету.
С банкой МоейСтраны торопиться не стоит
ПС. По большому счету там реальный дурак -- менагер отделения, который залочил карты сразу как клиент заяву подал. У ощАда ж есть ОТСРОЧЕННАЯ блокировка рабочих карт, но менагеру, похоже, об этом должны сами клиенты говорить