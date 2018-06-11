Картой ощада, говорят, что бесплатно. Но иметь зоопарк карт, на которой нужно еще держать деньги, это уже походит на загон оленей - отбивали раньше от касс, теперь от терминалов, а потом поди и абонку введут по картам и никуда не деться. Нелюди
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:45
Картой ощада, говорят, что бесплатно. Но иметь зоопарк карт, на которой нужно еще держать деньги, это уже походит на загон оленей - отбивали раньше от касс, теперь от терминалов, а потом поди и абонку введут по картам и никуда не деться. Нелюди
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:50
Так Мою Карту Мого банку з халявним входом і виходом повинен мати кожний. Ні?
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:53
Квесторе_поверніться
Ну, терминал ранее тоже был бесплатным. Краник позже по картам на вход-выход прикрутить тоже дело не хитрое. И к гадалке не ходи
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:58
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:13
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