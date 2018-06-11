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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1345134613471348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:45

  Квесторе_поверніться написав:
  idealstorm написав:Жлобо банк ввел комиссию в своих терминалах оплаты комуслуг. 2грн.за платёж. С пенсионера по рубчику - Пышному на рубаху

Навіть коли платити картою Мого банку?


Картой ощада, говорят, что бесплатно. Но иметь зоопарк карт, на которой нужно еще держать деньги, это уже походит на загон оленей - отбивали раньше от касс, теперь от терминалов, а потом поди и абонку введут по картам и никуда не деться. Нелюди :mrgreen:
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:50

  idealstorm написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  idealstorm написав:Жлобо банк ввел комиссию в своих терминалах оплаты комуслуг. 2грн.за платёж. С пенсионера по рубчику - Пышному на рубаху

Навіть коли платити картою Мого банку?


Картой ощада, говорят, что бесплатно. Но иметь зоопарк карт, на которой нужно еще держать деньги, это уже походит на загон оленей - отбивали раньше от касс, теперь от терминалов, а потом поди и абонку введут по картам и никуда не деться. Нелюди :mrgreen:

Так Мою Карту Мого банку з халявним входом і виходом повинен мати кожний. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:53

Квесторе_поверніться
Ну, терминал ранее тоже был бесплатным. Краник позже по картам на вход-выход прикрутить тоже дело не хитрое. И к гадалке не ходи
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:58

  Квесторе_поверніться написав:Так Мою Карту Мого банку з халявним входом і виходом повинен мати кожний. Ні?

Нет. А зачем ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:13

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так Мою Карту Мого банку з халявним входом і виходом повинен мати кожний. Ні?

Нет. А зачем ?

Щоб ІБ був на халяву.
Щоб безнал закидати в мій банк на халяву під 9% річних.
Щоб з карти відкривати депо в Моєму банку.
Суми тут більше Фонду тримати спокійніше.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:15

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Суми тут більше Фонду тримати спокійніше.

Далеко не факт, адже вже готують законопроект про обмеження (гарантування) сум як у свіх інших банках - до 200 000 включно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:32

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Суми тут більше Фонду тримати спокійніше.

Далеко не факт, адже вже готують законопроект про обмеження (гарантування) сум як у свіх інших банках - до 200 000 включно

Коли то буде?
Ну і суму 200000 пора збільшити до 600000.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:29

Сьогодні чисто випадково помітив що мамина Соціальна картка від Ощаду зайшла в у від'ємний баланс. Виявляєтсья, що не спрацювала заявка на відключення СМС банкінгу і Ощад пів року кожного місяця доїв по 7 грн. і заганяв ще в більший мінус :shock:
andriy_z
 
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