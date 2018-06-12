Картой ощада, говорят, что бесплатно. Но иметь зоопарк карт, на которой нужно еще держать деньги, это уже походит на загон оленей - отбивали раньше от касс, теперь от терминалов, а потом поди и абонку введут по картам и никуда не деться. Нелюди
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:45
Картой ощада, говорят, что бесплатно. Но иметь зоопарк карт, на которой нужно еще держать деньги, это уже походит на загон оленей - отбивали раньше от касс, теперь от терминалов, а потом поди и абонку введут по картам и никуда не деться. Нелюди
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:50
Так Мою Карту Мого банку з халявним входом і виходом повинен мати кожний. Ні?
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:53
Квесторе_поверніться
Ну, терминал ранее тоже был бесплатным. Краник позже по картам на вход-выход прикрутить тоже дело не хитрое. И к гадалке не ходи
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:58
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:13
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:15
Re: Ощадбанк
Далеко не факт, адже вже готують законопроект про обмеження (гарантування) сум як у свіх інших банках - до 200 000 включно
+50грн !
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:32
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:29
Сьогодні чисто випадково помітив що мамина Соціальна картка від Ощаду зайшла в у від'ємний баланс. Виявляєтсья, що не спрацювала заявка на відключення СМС банкінгу і Ощад пів року кожного місяця доїв по 7 грн. і заганяв ще в більший мінус
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:31
А если P2P на "Мою картку" перечислить, не будет комиссии за зачисление?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:37
Не будет
Ни на какую карту не будет
Учтите тока, шо сторонний р2р обычно проводится (не путать с авторизац. остатком, который подымается почти сразу) по картсчету на сл. опердень, и до этого времени на карте таки будет заблокировано 1% от суммы перевода
... делайте хоть что-нибудь!
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