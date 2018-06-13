Ощадбанк
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:29
А де в Ощад 24 можна побачити залишок на Мобільних заощадженнях?
KIM30
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:42
KIM30 написав:
А де в Ощад 24 можна побачити залишок на Мобільних заощадженнях?
Щелкнуть по картсчету, к которому и привязан МЗ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:42
KIM30 написав:
А де в Ощад 24 можна побачити залишок на Мобільних заощадженнях?
КАРТКИ І РАХУНКИ - клікнути по карті в відповідній валюті -Інформація
wolt450
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:45
Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку? Депо відкривалося у відділенні
KIM30
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:50
KIM30 написав:
Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку?
Депо відкривалося у відділенні
В той же день можна розірвати в відділенні. Або на другий день автоматом падає на картку. Не забути пролонгацію зняти попередньо
wolt450
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:59
wolt450 написав: KIM30 написав:
Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку?
Депо відкривалося у відділенні
В той же день можна розірвати в відділенні. Або на другий день автоматом падає на картку. Не забути пролонгацію зняти попередньо
Дякую! А якщо розірвати у відділенні, то гроші на картку ще сьогодні впадуть?
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?
KIM30
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:51
KIM30 написав: wolt450 написав: KIM30 написав:
Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку?
Депо відкривалося у відділенні
В той же день можна розірвати в відділенні. Або на другий день автоматом падає на картку. Не забути пролонгацію зняти попередньо
Дякую! А якщо розірвати у відділенні, то гроші на картку ще сьогодні впадуть?
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?
Або зразу забрати, або кинути на картку зразу
wolt450
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:09
KIM30 написав:
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?
Если клацаете на Депозит и не видите Автопролонгация, то значит она уже отключена и обратно включить нельзя, по крайней мере через ИБ.
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vollena71
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:12
KIM30 написав:
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?
Пролонгация отключается в свойствах депо, там же де и задается счет для выплаты тела.
Если НЕ видите там строки отключить пролонгацию, значит она УЖЕ отключена.
Но лучше уже звякнуть на саппорт и все узнать про свой депо, т.к. забрать депо мона тока в день окончания, а иначе он уйдет на пролонгацию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:18
vollena71 написав: KIM30 написав:
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?
Если клацаете на Депозит и не видите Автопролонгация, то значит она уже отключена и обратно включить нельзя, по крайней мере через ИБ.
vollena71
, а вот у вас там тоже меняй/не меняй счет для выплаты тела депо, он все равно отображается первой доступной картой? Т.е. вот через неделю вспомнить какой же ты счет установил уже не представляется возможным?
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clientage
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