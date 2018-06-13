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Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:29

Re: Ощадбанк

А де в Ощад 24 можна побачити залишок на Мобільних заощадженнях?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:42

  KIM30 написав:А де в Ощад 24 можна побачити залишок на Мобільних заощадженнях?

Щелкнуть по картсчету, к которому и привязан МЗ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:42

  KIM30 написав:А де в Ощад 24 можна побачити залишок на Мобільних заощадженнях?



КАРТКИ І РАХУНКИ - клікнути по карті в відповідній валюті -Інформація
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:45

Re: Ощадбанк

Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку?
Депо відкривалося у відділенні
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:50

  KIM30 написав:Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку?
Депо відкривалося у відділенні

В той же день можна розірвати в відділенні. Або на другий день автоматом падає на картку. Не забути пролонгацію зняти попередньо
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:59

  wolt450 написав:
  KIM30 написав:Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку?
Депо відкривалося у відділенні

В той же день можна розірвати в відділенні. Або на другий день автоматом падає на картку. Не забути пролонгацію зняти попередньо

Дякую! А якщо розірвати у відділенні, то гроші на картку ще сьогодні впадуть?
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:51

  KIM30 написав:
  wolt450 написав:
  KIM30 написав:Дякую, вже видно!
А як закрити депозит в Ощад24, який закінчився по строку?
Депо відкривалося у відділенні

В той же день можна розірвати в відділенні. Або на другий день автоматом падає на картку. Не забути пролонгацію зняти попередньо

Дякую! А якщо розірвати у відділенні, то гроші на картку ще сьогодні впадуть?
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?

Або зразу забрати, або кинути на картку зразу
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:09

  KIM30 написав:
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?

Если клацаете на Депозит и не видите Автопролонгация, то значит она уже отключена и обратно включить нельзя, по крайней мере через ИБ.
Зображення
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:12

Re: Ощадбанк

  KIM30 написав:І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?

Пролонгация отключается в свойствах депо, там же де и задается счет для выплаты тела.
Если НЕ видите там строки отключить пролонгацию, значит она УЖЕ отключена.
Но лучше уже звякнуть на саппорт и все узнать про свой депо, т.к. забрать депо мона тока в день окончания, а иначе он уйдет на пролонгацию :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:18

  vollena71 написав:
  KIM30 написав:
І щось я не бачу в Ощад24 де та пролонгація відключається?

Если клацаете на Депозит и не видите Автопролонгация, то значит она уже отключена и обратно включить нельзя, по крайней мере через ИБ.
Зображення

vollena71, а вот у вас там тоже меняй/не меняй счет для выплаты тела депо, он все равно отображается первой доступной картой? Т.е. вот через неделю вспомнить какой же ты счет установил уже не представляется возможным?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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