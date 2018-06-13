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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1347134813491350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:48

  clientage написав:vollena71, а вот у вас там тоже меняй/не меняй счет для выплаты тела депо, он все равно отображается первой доступной картой? Т.е. вот через неделю вспомнить какой же ты счет установил уже не представляется возможным?

Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:53

  vollena71 написав:
  clientage написав:vollena71, а вот у вас там тоже меняй/не меняй счет для выплаты тела депо, он все равно отображается первой доступной картой? Т.е. вот через неделю вспомнить какой же ты счет установил уже не представляется возможным?

Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут" :mrgreen:

ну да, ну да.. какой типанаивно-весёлый ошАд.
Дякую, успокоили :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:59

Re: Ощадбанк

Забув пінкод на картці. Підкажіть, як отримати новий?
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