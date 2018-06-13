Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:48
Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут"
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:53
ну да, ну да.. какой типанаивно-весёлый ошАд.
Дякую, успокоили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:59
Re: Ощадбанк
Забув пінкод на картці. Підкажіть, як отримати новий?
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