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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:48
clientage написав:vollena71
, а вот у вас там тоже меняй/не меняй счет для выплаты тела депо, он все равно отображается первой доступной картой? Т.е. вот через неделю вспомнить какой же ты счет установил уже не представляется возможным?
Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут"
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:53
vollena71 написав: clientage написав:vollena71
, а вот у вас там тоже меняй/не меняй счет для выплаты тела депо, он все равно отображается первой доступной картой? Т.е. вот через неделю вспомнить какой же ты счет установил уже не представляется возможным?
Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут"
ну да, ну да.. какой типанаивно-весёлый ошАд.
Дякую, успокоили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:59
Забув пінкод на картці. Підкажіть, як отримати новий?
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KIM30
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Додано: Чет 14 чер, 2018 20:28
Есть ли возможность пенсионеру отказаться от кредитной 1 000 грн на пенсионной карте? Решается ли заявлением в отделении?
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Інкогніто
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Додано: Чет 14 чер, 2018 20:35
Інкогніто да, отделение .
На каждое телодвижение рождается бумажка с подписями.
Может себе свой екз сохранить, дабы не было проблем в будущем.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09
KIM30 написав:
Забув пінкод на картці. Підкажіть, як отримати новий?
Як отримати новий не знаю. Але в касі Мого банку дають грошенята без піна.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:16
Квесторе_поверніться написав: KIM30 написав:
Забув пінкод на картці. Підкажіть, як отримати новий?
Як отримати новий не знаю. Але в касі Мого банку дають грошенята без піна.
Но с картой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:17
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: KIM30 написав:
Забув пінкод на картці. Підкажіть, як отримати новий?
Як отримати новий не знаю. Але в касі Мого банку дають грошенята без піна.
Но с картой
Без карти з комісією...якщо не брешу.
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Квесторе_поверніться
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