Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут"
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:48
Да. Я даже ходила в отделение уточнять, изменился ли по факту счет для выплат и почему я не вижу нового. Ответили, что так и задумано "Вы же увидите на какую карту деньгу упадут"
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:53
ну да, ну да.. какой типанаивно-весёлый ошАд.
Дякую, успокоили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:59
Re: Ощадбанк
Забув пінкод на картці. Підкажіть, як отримати новий?
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:28
Re: Ощадбанк
Есть ли возможность пенсионеру отказаться от кредитной 1 000 грн на пенсионной карте? Решается ли заявлением в отделении?
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:35
Інкогніто да, отделение .
На каждое телодвижение рождается бумажка с подписями.
Может себе свой екз сохранить, дабы не было проблем в будущем.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:16
Но с картой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:17
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:15
Re: Ощадбанк
Перечитал десяток последних страниц. Активно пользуюсь Приват. Решил осваивать Ощад. Не подскажите?
В Ощаде открыта грн.карта, привязанная к грн.депозиту и планирую открыть МК.
Есть личные средства на универсальной Привата. Для обналичивания без % их можно бесплатно перебросить на МК или грн.карту Ощада? И потом без % снять? Или есть подвохи?
Додано: Нед 17 чер, 2018 14:22
Нет нельзя
С некоторых пор у Привата есть СВОЯ комисс на р2р-перевод с любой карты - 0.5%
У Ощада за его р2р-первод есть комисс 5грн с каждой суммы до 14994
С МК обнал полюбому будет 1%+
С депозитной (Экономная) мона нашару обналичить.
У Ощада пока ещё есть возможность бесплатных СЭПов с любого счета
Ну и Пышный нас читает и постоянно думу думает как прикрыть подобные лазейки
Если сумма более 5К, то советую разместиться в Привате на 3мес депо и по завершению вывести гроши на КдВ, а дальше СЭПом за 3грн на все 4ре стороны
И по-любому вам с такими мыслями лучше дружить как минимум с КоКо и Моней
ПС. А МК таки откройте и (пере)привяжите ИБ Ощада именно на МК. Так дешевле будет
... делайте хоть что-нибудь!
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