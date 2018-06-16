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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:46
"Моя картка" перевыпускается уже за 120 грн. Не совсем понял - 120 грн за год обслуживания или просто за перевыпуск? Т.е. если дадут еще на 3 года, то 120 грн за все время? Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:56
120 это ежегодное обслуживание!!
Так в Пакете МойКомфорт
Чувствуете как комфортно вам теперь ?
А шо вам мешает ЗАКРЫТЬ счет и получить опять припейд нашару.
Не забудьте тока перепривязать ИБ.
У меня параллельно одно время было ТРИ МК, последняя уже на 5 лет выпущена.
... делайте хоть что-нибудь!
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