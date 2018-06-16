RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1348134913501351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:46

"Моя картка" перевыпускается уже за 120 грн. Не совсем понял - 120 грн за год обслуживания или просто за перевыпуск? Т.е. если дадут еще на 3 года, то 120 грн за все время? Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 22.02.16
Подякував: 133 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:56

  Искатель написав:"Моя картка" перевыпускается уже за 120 грн. Не совсем понял - 120 грн за год обслуживания или просто за перевыпуск? Т.е. если дадут еще на 3 года, то 120 грн за все время? Спасибо!

120 это ежегодное обслуживание!!
Так в Пакете МойКомфорт
Чувствуете как комфортно вам теперь ? :mrgreen:

А шо вам мешает ЗАКРЫТЬ счет и получить опять припейд нашару.
Не забудьте тока перепривязать ИБ.
У меня параллельно одно время было ТРИ МК, последняя уже на 5 лет выпущена.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24641
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 16:48

а чего ощадовский банкомат по депо карте не дает больше 2к грн за раз?
J
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 16:50

J, а лимиты по умолчанию вы поправили? Через ИБ мона, проверьте.
Ещё такое бывает по новой карте, она недели 2 типа притирается в сис-ме :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24641
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:40

Re: Ощадбанк

  clientage написав:ПС. А МК таки откройте и (пере)привяжите ИБ Ощада именно на МК. Так дешевле будет


да. При привязке с депозитной берет 7 грн за СМС
При привязке с МК будет брать 5 грн .
Следите за сроком и за активностью карт - если карта неактивна сразу лупит 20 грн и байдуже им . что карта месяц как была перевыпущена и клиент не получил ее на руки. Когда перевыпускают по сроку - никто не звонит и не уведомляет - НЕТ ЗДЕСЬ СЕРВИСА заботы о клиенте - хоть у вас депо 200 грн или лимон - адинаково накакать на вас.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2193
З нами з: 08.01.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:52

Re: Ощадбанк

  bosson513 написав:При привязке с МК будет брать 5 грн .

С МК ничо вааще не берут
У меня, по крайней мере :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24641
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1348134913501351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron