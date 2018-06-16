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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:46
"Моя картка" перевыпускается уже за 120 грн. Не совсем понял - 120 грн за год обслуживания или просто за перевыпуск? Т.е. если дадут еще на 3 года, то 120 грн за все время? Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:56
120 это ежегодное обслуживание!!
Так в Пакете МойКомфорт
Чувствуете как комфортно вам теперь ?
А шо вам мешает ЗАКРЫТЬ счет и получить опять припейд нашару.
Не забудьте тока перепривязать ИБ.
У меня параллельно одно время было ТРИ МК, последняя уже на 5 лет выпущена.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 чер, 2018 16:48
а чего ощадовский банкомат по депо карте не дает больше 2к грн за раз?
Додано: Нед 17 чер, 2018 16:50
J, а лимиты по умолчанию вы поправили? Через ИБ мона, проверьте.
Ещё такое бывает по новой карте, она недели 2 типа притирается в сис-ме
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 чер, 2018 17:40
Re: Ощадбанк
да. При привязке с депозитной берет 7 грн за СМС
При привязке с МК будет брать 5 грн .
Следите за сроком и за активностью карт - если карта неактивна сразу лупит 20 грн и байдуже им . что карта месяц как была перевыпущена и клиент не получил ее на руки. Когда перевыпускают по сроку - никто не звонит и не уведомляет - НЕТ ЗДЕСЬ СЕРВИСА заботы о клиенте - хоть у вас депо 200 грн или лимон - адинаково накакать на вас.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 17 чер, 2018 17:52
Re: Ощадбанк
С МК ничо вааще не берут
У меня, по крайней мере
... делайте хоть что-нибудь!
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